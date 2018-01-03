Металлические конструкции. Стрелецкий Н.С. (ред.). 1962
|Металлические конструкции
|Стрелецкий Н.С. (ред.), Гениев А.Н., Беленя Е.И., Балдин В.А., Лессиг Е.Н.
|Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам. Москва. 1962
|776 страниц
В книге рассмотрены основные вопросы проектирования металлических конструкций: работа материала и соединений, методы расчёта, компоновка элементов конструкций и конструктивных комплексов промышленного и гражданского строительства, возводимых в металле — промышленных и большепролетных зданий, листовых конструкций, трубопроводов, высотных сооружений связи и опор линий электропередачи, а также даны основы экономики стальных конструкций.
Кроме основных конструктивных форм, рассмотрены новейшие виды металлических конструкций — предварительно напряжённых, сталежелезобетонных, тросовых и других, а также основы применения строительного алюминия в конструкциях. Расчёт проведён по методике предельных состояний, согласно указаниям СНиП; даны обоснования новых технических условий проектирования.
Книга допущена Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника для инженерно-строительных вузов и факультетов и может служить пособием для инженеров. и аспирантов при изучении и проектировании металлических конструкций. Издание 3-е, переработанное.
Предисловие
Введение
§ 1. Металлические конструкции в современном строительстве
§ 2. Исторический очерк развития металлических конструкций
§ 3. Типизация как ведущая, проблема конструирования
§ 4. Проблемы повышения качества строительства и принципы советской школы конструирования
Раздел I. Элементы металлических конструкций
Глава 1. Общая характеристика металлических конструкций
§ 1. Основные свойства металлических конструкций
§ 2. Область применения металлических конструкций
§ 3. Основные требования, предъявляемые к металлическим конструкциям
§ 4. Состав к оформление проекта стальных конструкций
Глава 2. Основные свойства и работа материалов, применяемых в металлических конструкциях
§ 1. Виды разрушения материала
§ 2. Стали и алюминиевые сплавы, применяемые в строительных конструкциях
§ 3. Структура и работа стали и алюминиевых сплавов под нагрузкой
§ 4. Работа стали при неравномерном распределении напряжений и ударная вязкость
§ 5. Работа стали и алюминиевых сплавов при повторных нагрузках
§ 6. Переход материала в пластическую стадию и условие пластичности
§ 7. Упруго-пластическая стадия работы материала при изгибе
§ 8. Закручивание стержней и депланации сечений
§ 9. Потеря устойчивости центрально сжатых и центрально нагруженных изгибаемых стержней
§ 10. Работа внецентренно сжатых и сжато-изогнутых стержней
Глава 3. Основы расчёта металлических конструкций
§ 1. Предельные состояния конструкций и предпосылки расчёта
§ 2. Нормативные нагрузки и коэффициенты перегрузки. Сочетания нагрузок
§ 3. Методика расчёта металлических конструкций по первому предельному состоянию и по допускаемым напряжениям. Расчётные сопротивления и допускаемые напряжения
§ 4. Основы расчёта растянутых и изгибаемых элементов
§ 5. Основы расчёта сжатых, внецентренно сжатых и сжато-изогнутых элементов
Глава 4. Сортамент
§ 1. Общая характеристика профилей сортамента
§ 2. Сталь листовая
§ 3. Уголковые профили
§ 4. Швеллеры
§ 5. Двутавры
§ 6. Облегчённые балки
§ 7. Тавры
§ 8. Трубы
§ 9. Гнутые фасонные профили
§ 10. Профили из лёгких сплавов
Глава 5. Сварные соединения
§ 1. Основы сварки
§ 2. Типы сварных швов и соединений
§ 3. Термические воздействия в процессе сварки на работу соединений
§ 4. Прочность сварных соединений
§ 5. Расчёт сварных соединений
§ 6. Контактная точечная сварка
Глава 6. Заклёпочные и болтовые соединения
§ 1. Общая характеристика заклёпочных и болтовых соединений
§ 2. Влияние условий постановки на работу заклёпок и болтов
§ 3. Работа заклёпочных и болтовых соединений под нагрузкой
§ 4. Конструктивные решения заклёпочных и болтовых соединений
§ 5. Расчёт заклёпочных и болтовых соединений
Глава 7. Основы изготовления стальных конструкций
§ 1. Требования, предъявляемые к чертежам, необходимым для изготовления конструкций
§ 2. Общая схема процесса изготовления стальных конструкций
§ 3. Требования производства и монтажа стальных конструкций к проектированию
§ 4. Основные операции по изготовлению стальных конструкций в цехах подготовки и обработкой
§ 5. Сборка, сварка и клёпка отправочных элементов
Глава 8. Балочные клетки и балки
§ 1. Типы балок
§ 2. Определение высоты балок
§ 3. Компоновка балочных клеток
§ 4. Настилы балочных клеток
§ 5. Расчёт и конструирование балок
§ 6. Стыки балок
§ 7. Опорные части балок
§ 8. Сопряжения балок
§ 9. Комплексные (объединённые) балки
§ 10. Предварительно напряжённые балки
Глава 9. Колонны и стойки, работающие на центральное сжатие
§ 1. Общая характеристика колонн
§ 2. Сплошные колонны
§ 3. Сквозные колонны
§ 4. Выбор расчётной схемы и типа колонны
§ 5. Подбор сечения и конструктивное оформление стержня колонны
§ 6. Базы (башмаки) колонны
§ 7. Оголовок колонн и сопряжение балок с колоннами
Глава 10. Фермы
§ 1. Область применениями системы ферм в строительных конструкциях
§ 2. Компоновка конструкций ферм
§ 3. Расчёт и действительная работа ферм
§ 4. Расчётные длины сжатых стержней и предельные гибкости
§ 5. Типы сечений стержней ферм
§ 6. Подбор сечений стержней лёгких ферм
§ 7. Подбор сечений стержней тяжёлых ферм
§ 8. Узлы лёгких ферм
§ 9. Конструктивное оформление лёгких ферм и составление рабочих чертежей
§ 10. Узлы тяжёлых ферм
§ 11. Предварительно напряжённые фермы
Раздел II. Конструкции производственных зданий
Глава 11. Основные вопросы проектирования конструкций производственных зданий
§ 1. Задача проектирования и общее понятие о конструктивной форме стального каркаса производственного здания
§ 2. Основные требования, предъявляемые к конструктивному решению стального каркаса производственного здания
§ 3. Основные процессы компоновки конструкций цехов
§ 4. Разбивка сетки колонн
§ 5. Температурные швы
Глава 12. Основные поперечные рамы цеха
§ 1. Системы поперечных рам
§ 2. Особенности поперечного профиля много пролётных рам
§ 3. Основные размеры поперечных рам
§ 4. Конструкции элементов рам
§ 5. Определение основных размеров поперечной рамы цеха
Глава 13. Системы покрытий
§ 1. Основы компоновки конструкций шатра
§ 2. Системы покрытий
§ 3. Элементы кровли
§ 4. Прогоны
§ 5. Фонари
§ 6. Бесфонарные здания
Глава 14. Системы связей
§ 1. Общие требования, предъявляемые к системам связей
§ 2. Связи покрытия
§ 3. Связи между колоннами
Глава 15. Особенности расчёта и конструирования элементов стального каркаса производственного здания
§ 1. Основные положения
§ 2. Нагрузки, действующие на каркас цеха
§ 3. Особенности расчёта поперечных рам
§ 4. Особенности конструкций и расчёта элементов покрытия
§ 5. Особенности конструкций и расчёта колонн
§ 6. Конструкций и расчёт связей
Глава 16. Подкрановые балки
§ 1. Общие сведения
§ 2. Сплошные подкрановые балки
§ 3. Сквозные подкрановые балки (подкрановые фермы)
§ 4. Тормозные конструкции (балки и фермы)
§ 5. Сопряжение подкрановых балок и тормозных конструкций с колоннами
§ 6. Подкрановые балки с ездой понизу
§ 7. Подкрановые балки для консольных катучих кранов
§ 8. Крановые рельсы и их прикрепление к подкрановым балкам
Глава 17. Фахверк
§ 1. Элементы стенового заполнения
§ 2. Фахверк продольных стен
§ 3. Торцовый фахверк
§ 4. Компоновка фахверка при больших проёмах в стенах здания
§ 5. Особенности конструктивных деталей фахверка
Раздел III. Конструкции большепролетных и многоэтажных каркасных зданий
Глава 18. Конструкции большепролетных и многоэтажных каркасных зданий
§ 1. Область применения
§ 2. Основные особенности перекрытий больших пролётов
§ 3. Несущие элементы большепролетных балочных систем
§ 4. Рамы больших пролётов
§ 5. Арки
§ 6. Компоновка большепролетных конструкций
§ 7. Обеспечение устойчивости и пространственной жесткости большепролетных конструкций
§ 8. Купола
§ 9. Вантовые системы
§ 10. Стальные каркасы многоэтажных зданий
Раздел IV. Листовые конструкции
Глава 19. Основы листовых конструкций
§ 1. Общие сведения
§ 2. Особенности листовых конструкций
§ 3. Соединения листовых конструкций
Глава 20. Резервуары
§ 1. Номенклатура резервуаров, особенности их изготовления и монтажа
§ 2. Вертикальные цилиндрические резервуары постоянного объёма (общего назначения)
§ 3. Резервуары специальных типов для хранения светлых нефтепродуктов и сжиженных газов
Глава 21. Газгольдеры
§ 1. Назначение и классификация газгольдеров
§ 2. Газгольдеры переменного объёма
§ 3. Газгольдеры постоянного объёма
Глава 22. Трубопроводы большого диаметра
§ 1. Общая характеристика и классификация трубопроводов
§ 2. Нагрузки и воздействия на трубопроводы
§ 3. Основные размеры трубопровода, диаметр трубы и расстояние между опорами
§ 4. Основы конструирования трубопроводов
§ 5. Основы расчёта трубопроводов большого диаметра
Раздел V. Башенные и мачтовые сооружения
Глава 23. Особенности башенных и мачтовых сооружений и их нагрузок
Глава 24. Антенные сооружения
§ 1. Радиобашни
§ 2. Радиомачты на оттяжках
§ 3. Телевизионные опоры
Глава 25. Опоры линий электропередачи
§ 1. Основные этапы развития линий электропередачи в СССР
§ 2. Общая характеристика и типы опор линий электропередачи
§ 3. Основы расчёта опор и проводов линий электропередачи
Раздел VI. Основы экономики стальных конструкций
Глава 26. Основы экономики стальных конструкций
§ 1. Экономия стали
§ 2. Структура стоимости стальных конструкций
§ 3. Мероприятия по снижению стоимости стальных конструкций
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