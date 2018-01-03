В книге рассмотрены основные вопросы проектирования металлических конструкций: работа материала и соединений, методы расчёта, компоновка элементов конструкций и конструктивных комплексов промышленного и гражданского строительства, возводимых в металле — промышленных и большепролетных зданий, листовых конструкций, трубопроводов, высотных сооружений связи и опор линий электропередачи, а также даны основы экономики стальных конструкций.

Кроме основных конструктивных форм, рассмотрены новейшие виды металлических конструкций — предварительно напряжённых, сталежелезобетонных, тросовых и других, а также основы применения строительного алюминия в конструкциях. Расчёт проведён по методике предельных состояний, согласно указаниям СНиП; даны обоснования новых технических условий проектирования.

Книга допущена Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника для инженерно-строительных вузов и факультетов и может служить пособием для инженеров. и аспирантов при изучении и проектировании металлических конструкций. Издание 3-е, переработанное.

Предисловие

Введение

§ 1. Металлические конструкции в современном строительстве

§ 2. Исторический очерк развития металлических конструкций

§ 3. Типизация как ведущая, проблема конструирования

§ 4. Проблемы повышения качества строительства и принципы советской школы конструирования

Раздел I. Элементы металлических конструкций

Глава 1. Общая характеристика металлических конструкций

§ 1. Основные свойства металлических конструкций

§ 2. Область применения металлических конструкций

§ 3. Основные требования, предъявляемые к металлическим конструкциям

§ 4. Состав к оформление проекта стальных конструкций

Глава 2. Основные свойства и работа материалов, применяемых в металлических конструкциях

§ 1. Виды разрушения материала

§ 2. Стали и алюминиевые сплавы, применяемые в строительных конструкциях

§ 3. Структура и работа стали и алюминиевых сплавов под нагрузкой

§ 4. Работа стали при неравномерном распределении напряжений и ударная вязкость

§ 5. Работа стали и алюминиевых сплавов при повторных нагрузках

§ 6. Переход материала в пластическую стадию и условие пластичности

§ 7. Упруго-пластическая стадия работы материала при изгибе

§ 8. Закручивание стержней и депланации сечений

§ 9. Потеря устойчивости центрально сжатых и центрально нагруженных изгибаемых стержней

§ 10. Работа внецентренно сжатых и сжато-изогнутых стержней

Глава 3. Основы расчёта металлических конструкций

§ 1. Предельные состояния конструкций и предпосылки расчёта

§ 2. Нормативные нагрузки и коэффициенты перегрузки. Сочетания нагрузок

§ 3. Методика расчёта металлических конструкций по первому предельному состоянию и по допускаемым напряжениям. Расчётные сопротивления и допускаемые напряжения

§ 4. Основы расчёта растянутых и изгибаемых элементов

§ 5. Основы расчёта сжатых, внецентренно сжатых и сжато-изогнутых элементов

Глава 4. Сортамент

§ 1. Общая характеристика профилей сортамента

§ 2. Сталь листовая

§ 3. Уголковые профили

§ 4. Швеллеры

§ 5. Двутавры

§ 6. Облегчённые балки

§ 7. Тавры

§ 8. Трубы

§ 9. Гнутые фасонные профили

§ 10. Профили из лёгких сплавов

Глава 5. Сварные соединения

§ 1. Основы сварки

§ 2. Типы сварных швов и соединений

§ 3. Термические воздействия в процессе сварки на работу соединений

§ 4. Прочность сварных соединений

§ 5. Расчёт сварных соединений

§ 6. Контактная точечная сварка

Глава 6. Заклёпочные и болтовые соединения

§ 1. Общая характеристика заклёпочных и болтовых соединений

§ 2. Влияние условий постановки на работу заклёпок и болтов

§ 3. Работа заклёпочных и болтовых соединений под нагрузкой

§ 4. Конструктивные решения заклёпочных и болтовых соединений

§ 5. Расчёт заклёпочных и болтовых соединений

Глава 7. Основы изготовления стальных конструкций

§ 1. Требования, предъявляемые к чертежам, необходимым для изготовления конструкций

§ 2. Общая схема процесса изготовления стальных конструкций

§ 3. Требования производства и монтажа стальных конструкций к проектированию

§ 4. Основные операции по изготовлению стальных конструкций в цехах подготовки и обработкой

§ 5. Сборка, сварка и клёпка отправочных элементов

Глава 8. Балочные клетки и балки

§ 1. Типы балок

§ 2. Определение высоты балок

§ 3. Компоновка балочных клеток

§ 4. Настилы балочных клеток

§ 5. Расчёт и конструирование балок

§ 6. Стыки балок

§ 7. Опорные части балок

§ 8. Сопряжения балок

§ 9. Комплексные (объединённые) балки

§ 10. Предварительно напряжённые балки

Глава 9. Колонны и стойки, работающие на центральное сжатие

§ 1. Общая характеристика колонн

§ 2. Сплошные колонны

§ 3. Сквозные колонны

§ 4. Выбор расчётной схемы и типа колонны

§ 5. Подбор сечения и конструктивное оформление стержня колонны

§ 6. Базы (башмаки) колонны

§ 7. Оголовок колонн и сопряжение балок с колоннами

Глава 10. Фермы

§ 1. Область применениями системы ферм в строительных конструкциях

§ 2. Компоновка конструкций ферм

§ 3. Расчёт и действительная работа ферм

§ 4. Расчётные длины сжатых стержней и предельные гибкости

§ 5. Типы сечений стержней ферм

§ 6. Подбор сечений стержней лёгких ферм

§ 7. Подбор сечений стержней тяжёлых ферм

§ 8. Узлы лёгких ферм

§ 9. Конструктивное оформление лёгких ферм и составление рабочих чертежей

§ 10. Узлы тяжёлых ферм

§ 11. Предварительно напряжённые фермы

Раздел II. Конструкции производственных зданий

Глава 11. Основные вопросы проектирования конструкций производственных зданий

§ 1. Задача проектирования и общее понятие о конструктивной форме стального каркаса производственного здания

§ 2. Основные требования, предъявляемые к конструктивному решению стального каркаса производственного здания

§ 3. Основные процессы компоновки конструкций цехов

§ 4. Разбивка сетки колонн

§ 5. Температурные швы

Глава 12. Основные поперечные рамы цеха

§ 1. Системы поперечных рам

§ 2. Особенности поперечного профиля много пролётных рам

§ 3. Основные размеры поперечных рам

§ 4. Конструкции элементов рам

§ 5. Определение основных размеров поперечной рамы цеха

Глава 13. Системы покрытий

§ 1. Основы компоновки конструкций шатра

§ 2. Системы покрытий

§ 3. Элементы кровли

§ 4. Прогоны

§ 5. Фонари

§ 6. Бесфонарные здания

Глава 14. Системы связей

§ 1. Общие требования, предъявляемые к системам связей

§ 2. Связи покрытия

§ 3. Связи между колоннами

Глава 15. Особенности расчёта и конструирования элементов стального каркаса производственного здания

§ 1. Основные положения

§ 2. Нагрузки, действующие на каркас цеха

§ 3. Особенности расчёта поперечных рам

§ 4. Особенности конструкций и расчёта элементов покрытия

§ 5. Особенности конструкций и расчёта колонн

§ 6. Конструкций и расчёт связей

Глава 16. Подкрановые балки

§ 1. Общие сведения

§ 2. Сплошные подкрановые балки

§ 3. Сквозные подкрановые балки (подкрановые фермы)

§ 4. Тормозные конструкции (балки и фермы)

§ 5. Сопряжение подкрановых балок и тормозных конструкций с колоннами

§ 6. Подкрановые балки с ездой понизу

§ 7. Подкрановые балки для консольных катучих кранов

§ 8. Крановые рельсы и их прикрепление к подкрановым балкам

Глава 17. Фахверк

§ 1. Элементы стенового заполнения

§ 2. Фахверк продольных стен

§ 3. Торцовый фахверк

§ 4. Компоновка фахверка при больших проёмах в стенах здания

§ 5. Особенности конструктивных деталей фахверка

Раздел III. Конструкции большепролетных и многоэтажных каркасных зданий

Глава 18. Конструкции большепролетных и многоэтажных каркасных зданий

§ 1. Область применения

§ 2. Основные особенности перекрытий больших пролётов

§ 3. Несущие элементы большепролетных балочных систем

§ 4. Рамы больших пролётов

§ 5. Арки

§ 6. Компоновка большепролетных конструкций

§ 7. Обеспечение устойчивости и пространственной жесткости большепролетных конструкций

§ 8. Купола

§ 9. Вантовые системы

§ 10. Стальные каркасы многоэтажных зданий

Раздел IV. Листовые конструкции

Глава 19. Основы листовых конструкций

§ 1. Общие сведения

§ 2. Особенности листовых конструкций

§ 3. Соединения листовых конструкций

Глава 20. Резервуары

§ 1. Номенклатура резервуаров, особенности их изготовления и монтажа

§ 2. Вертикальные цилиндрические резервуары постоянного объёма (общего назначения)

§ 3. Резервуары специальных типов для хранения светлых нефтепродуктов и сжиженных газов

Глава 21. Газгольдеры

§ 1. Назначение и классификация газгольдеров

§ 2. Газгольдеры переменного объёма

§ 3. Газгольдеры постоянного объёма

Глава 22. Трубопроводы большого диаметра

§ 1. Общая характеристика и классификация трубопроводов

§ 2. Нагрузки и воздействия на трубопроводы

§ 3. Основные размеры трубопровода, диаметр трубы и расстояние между опорами

§ 4. Основы конструирования трубопроводов

§ 5. Основы расчёта трубопроводов большого диаметра

Раздел V. Башенные и мачтовые сооружения

Глава 23. Особенности башенных и мачтовых сооружений и их нагрузок

Глава 24. Антенные сооружения

§ 1. Радиобашни

§ 2. Радиомачты на оттяжках

§ 3. Телевизионные опоры

Глава 25. Опоры линий электропередачи

§ 1. Основные этапы развития линий электропередачи в СССР

§ 2. Общая характеристика и типы опор линий электропередачи

§ 3. Основы расчёта опор и проводов линий электропередачи

Раздел VI. Основы экономики стальных конструкций

Глава 26. Основы экономики стальных конструкций

§ 1. Экономия стали

§ 2. Структура стоимости стальных конструкций

§ 3. Мероприятия по снижению стоимости стальных конструкций

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